«Я чувствую себя ужасно, абсолютно ужасно». Фьюри – о физическом состоянии перед трилогией с Уайлдером

Чемпион WBC закончил восьминедельный тренировочный лагерь

Тайсон Фьюри / фото - Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) подвел итоги своего восьминедельного тренировочного лагеря перед трилогией с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО). В интервью порталу Daily Star британец заявил, что за пять дней до боя чувствует себя далеко не лучшим образом.

«Я чувствую себя ужасно, абсолютно ужасно. Но если вы сворачиваете восьминедельный тренировочный лагерь и чувствуете себя фантастически, то вы готовились неправильно. Если вы жестко обращались со своим телом в течение восьми недель, тренировались дважды в день и шесть раз в неделю, если вас разрывали в клочья одновременно 4-5 разных спарринг-партнеров, но при этом вы отлично себя чувствуете, то это значит, что вы исключительно сильный человек. И да, через неделю я буду чувствовать себя фантастически. Я не думаю, что можно победить более убедительно, чем я это сделал в последнем бою. Это было наиболее одностороннее избиение непобежденного чемпиона мира в супертяжелом весе, которое я когда-нибудь видел. Я бил Уайлдера раунд за раундом, так что он даже не может сказать, что я застал его врасплох».

Напомним, непобежденный супертяжеловес Виктор Выхрист прибыл в Лас-Вегас на своей следующий бой. Украинец будет драться в андеркарде боя Фьюри – Уайлдер 3.