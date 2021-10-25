Еще один потенциальный тренер Джошуа? Роберт Гарсия хочет сразиться с Усиком
«Я еще не закончил!» Майки Гарсия впервые обратился к фанатам после поражения
Американец поблагодарил болельщиков за поддержку после поражения
18:59
Майки Гарсия / Фото: Инстаграм
Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях американец Мигель Анхель Гарсия (40-2, 30 КО) в Instagram впервые обратился к фанатам после поражения испанцу Сандору Мартину (39-2, 13 КО).
«Спасибо всем за нескончаемую поддержку. Выражаю любовь всем, кто поддерживал меня и во время взлетов, и во время падений. Мы вернемся, я еще не закончил!»
Напомним, ранее Гарсия заявил о намерении спуститься в первый полусредний вес.
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