«Я готов драться с Фьюри даже без поясов». Джошуа все еще хочет боя с «Цыганским королем»

Энтони Джошуа / фото - DAZN

Лидер супертяжелого веса, британец Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) в интервью порталу Sky Sports подтвердил желание сойтись в ринге с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) после поединка с Александром Усиком (18-0, 13 КО).

Готов ли я драться с Фьюри без поясов? Я только за. Именно об этом я и говорю. Мы обязательно с ним подеремся, сто процентов. Давайте сделаем это. Я уничтожу этого парня. Так и будет».