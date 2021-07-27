Тренер Уайлдера: «Чем дольше мы маринуем Фьюри, тем приятнее будет вкус победы»
«Я готов драться с Фьюри даже без поясов». Джошуа все еще хочет боя с «Цыганским королем»
Но прежде британцу предстоит пройти Александра Усика
17:43
Энтони Джошуа / фото - DAZN
Лидер супертяжелого веса, британец Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) в интервью порталу Sky Sports подтвердил желание сойтись в ринге с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) после поединка с Александром Усиком (18-0, 13 КО).
«Я лишь знаю, что мои менеджеры и промоутер сделали абсолютно все для того, чтобы организовать поединок с Фьюри, и покуда я остаюсь чемпионом, я буду драться с любым соперником. Прямо сейчас передо мной непростое испытание в лице Александра Усика, он тяжелый боец.
Готов ли я драться с Фьюри без поясов? Я только за. Именно об этом я и говорю. Мы обязательно с ним подеремся, сто процентов. Давайте сделаем это. Я уничтожу этого парня. Так и будет».
Напомним, тренер Даниэля Дюбуа считает, что Усик не сможет выдержать напор Джошуа.