Джейк Пол: «Сомневаюсь, что фанаты хотят увидеть еще один бой с Вудли»
«Я – лучшее, что случилось с боксом за последнее столетие». Джейк пол не может быть скромным
Популярный видеоблогер упомянул и легенд спорта
20:41
Джейк Пол / Фото - standard.co.ukИзвестный американский видеоблогер Джейк Пол (4-0, 3 КО, Бокс) считает себя главным открытием в боксерском мире за последнее столетие.
Цитирует Пола bleacherreport.com.
«Я – лучшее, что случилось с боксом за последнее столетие. Легенды со мной согласны. Энтони Джошуа, Майк Тайсон, Тайсон Фьюри – все они говорили, что то, что я делаю, подобно глотку свежего воздуха. Я не думаю, что есть кто-то, кто думает, что я плох в этом виде спорта».
Напомним, Джейк Пол свой следующий поединок проведет с Томми Фьюри (7-0, 4 КО) 18 декабря в Тампе (штат Флорида, США) на арене Amelie Arena.