«Я могу показать, как побить Усика». Бриедис хочет реванша с украинцем
Чемпион WBO в тяжелом весе Майрис Бриедис (28-1, 20 КО) поделился воспоминаниями о поединке против Александра Усика (19-0, 13 КО), а также заявил, что в скором времени хочет провести с украинцем реванш.
Вы дрались с Усиком в отличном бою и провели поединок лучше, чем Джошуа. У вас было раздельное решение. Расскажите мне о бое с ним в Суперсерии.
Да, это был очень сложный бой для меня и для Усика, но у нас получился огромный боище. Я надеюсь, у нас будет вторая часть.
Вы хотите реванш. Что вы делали в том поединке? Что доставляло ему проблемы? Это ваши боксёрские навыки, мощь? Он выиграл, но было раздельное решение.
Да, но я был без промоутера. Вот почему у меня был небольшой опыт. Почему? Это длинная история. Но если случится реванш, я обещаю, я обещаю всем людям, что этот бой будет более интересный. Сейчас у меня больше опыта и у Усика больше опыта. Вот почему я хочу состязания. Внутри я чувствую, что я могу больше, и я могу показать, как побить Усика. Он хороший человек, но…
Сказали ему – давай подеремся снова?
Да. Ему нужно сначала зачистить всех супертяжей.
Усик хочет, чтобы вы поднялись в супертяжи или он спустится в крузера?
Ему нужно побить Тайсона Фьюри, а потом буду я.
Напомним, британский супертяж назвал имя единственного соперника, который способен победить Усика.