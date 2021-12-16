«Я могу показать, как побить Усика». Бриедис хочет реванша с украинцем

Майрис Бриедис / фото - Getty Images

Чемпион WBO в тяжелом весе Майрис Бриедис (28-1, 20 КО) поделился воспоминаниями о поединке против Александра Усика (19-0, 13 КО), а также заявил, что в скором времени хочет провести с украинцем реванш.

Да, это был очень сложный бой для меня и для Усика, но у нас получился огромный боище. Я надеюсь, у нас будет вторая часть.

Вы хотите реванш. Что вы делали в том поединке? Что доставляло ему проблемы? Это ваши боксёрские навыки, мощь? Он выиграл, но было раздельное решение.

Да, но я был без промоутера. Вот почему у меня был небольшой опыт. Почему? Это длинная история. Но если случится реванш, я обещаю, я обещаю всем людям, что этот бой будет более интересный. Сейчас у меня больше опыта и у Усика больше опыта. Вот почему я хочу состязания. Внутри я чувствую, что я могу больше, и я могу показать, как побить Усика. Он хороший человек, но…

Сказали ему – давай подеремся снова?

Да. Ему нужно сначала зачистить всех супертяжей.

Усик хочет, чтобы вы поднялись в супертяжи или он спустится в крузера?

Ему нужно побить Тайсона Фьюри, а потом буду я.