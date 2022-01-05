«Я наблюдал это в своей семье». Гвоздик рассказал об отношении к алкоголю и марихуане
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик в интервью YouTube-каналу ОСТРОВ рассказал о своем отношении к алкоголю и наркотическим веществам.
«Если выпить что-то в нашем обществе воспринимается нормально, хотя я считаю, что алкоголь гораздо более тяжелый наркотик, чем марихуана, то курнуть травки – это уже типа как на следующем уровне, ты уже наркоман. А в США, в Калифорнии в частности, покурить – это как у нас выпить. А вот понюхать кокаин – это как у нас траву покурить, по восприятию людей.
Поэтому кокаин я никогда не пробовал и не хочу пробовать, потому что знаю, что мне, скорее всего, понравится, и я буду тратить на это очень много денег. А ни к чему хорошему это не приводит. Поэтому вот я сознательно себя в этом ограничиваю.
Алкоголь я в своей семье наблюдал. У меня матери уже из-за этого в живых нет. Наркотики, слава Богу, это миновало. Среди моих близких друзей таковых нет. А в целом я же медийный человек, хотя себя таким не чувствую. Но примеров очень много. Не хочется здесь делать сенсацию либо скандал, но есть люди, так скажем, очень высокопоставленные, где эта проблема прослеживается. Кто понял, тот додумается».
Напомним, Гвоздик назвал имя лучшего полутяжеловеса в мире на данный момент.