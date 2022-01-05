«Я наблюдал это в своей семье». Гвоздик рассказал об отношении к алкоголю и марихуане

Александр Гвоздик / фото - Instagram боксера

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик в интервью YouTube-каналу ОСТРОВ рассказал о своем отношении к алкоголю и наркотическим веществам.

Поэтому кокаин я никогда не пробовал и не хочу пробовать, потому что знаю, что мне, скорее всего, понравится, и я буду тратить на это очень много денег. А ни к чему хорошему это не приводит. Поэтому вот я сознательно себя в этом ограничиваю.

Алкоголь я в своей семье наблюдал. У меня матери уже из-за этого в живых нет. Наркотики, слава Богу, это миновало. Среди моих близких друзей таковых нет. А в целом я же медийный человек, хотя себя таким не чувствую. Но примеров очень много. Не хочется здесь делать сенсацию либо скандал, но есть люди, так скажем, очень высокопоставленные, где эта проблема прослеживается. Кто понял, тот додумается».