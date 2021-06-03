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«Я не Канело и не Макгрегор». Логан Пол рассказал, чем отличается от звездных оппонентов Мейвезера
Известный видеоблогер высказался о предстоящем поединке
15:42
Логан Пол / фото - Getty Images
Известный YouTube-блогер Логан Пол в очередной раз высказался о предстоящем поединке с Флойдом Мейвезером.
В интервью порталу BoxingScene Пол рассказал, чем отличается от звездных оппонентов «Денежного», а также о том, как будет побеждать американца.
«Я не Канело и не Макгрегор, я буду весить куда больше 70 кг, к тому же мне терять нечего. Для меня это явно не бой мировой важности. Я поиграю с Флойдом, а бить буду жестко. Сломаю его физически, ментально и во всех остальных смыслах».
Напомним, экс-тренер Гвоздика считает, что Мейвезер сильно рискует в бою с Логаном Полом.
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