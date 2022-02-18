«Я не куплюсь на этот трюк во второй раз». Джермелл Чарло – о переносе боя с Кастаньо

По слухам, у аргентинца травма бицепса

Джермелл Чарло / фото - boxingscene

Реванш чемпиона WBO в первом среднем весе Брайана Кастаньо (17-0-2, 12 KO) и обладателя титулов WBC, WBA и IBF Джермелла Чарло (34-1-1, 18 КО) могут перенести из-за травмы бицепса у аргентинца.

В комментарии порталу BoxingScene Чарло прокомментировал эти слухи, заявив, что команда Кастаньо не в первой раз пытается добиться переноса боя.

«Они пытаются провернуть один и тот же трюк во второй раз подряд. Нет, я не куплюсь на это».

В июле 2021 года боксеры провели первый поединок, который завершился вничью. Реванш должен был пройти 26-го февраля.