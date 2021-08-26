«Я не смотрел бой. Я был убит». Ломаченко уничтожил Накатани, и японец решил уйти из бокса

Но все же возобновил тренировки

Интервью

Василий Ломаченко и Масайоши Накатани / Фото - bloodyelbow.com

Многие сходятся во мнении – это лучший бой Василия Ломаченко (15-2, 11 КО) в профессиональной карьере. Раньше нормой для украинца было начать поединок с разведки, прощупать слабые сторона оппонента, а затем начать планомерное его уничтожение.

В поединке с Масайоши Накатани (19-2, 13 КО) Ломаченко, сделав вывод после поражения от Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО), начал перерабатывать своего соперника с самого начала поединка. И, в итоге, украинец полностью деклассировал своего оппонента. Полностью.

Статистика ударов в бою Ломаченко – Накатани:

Всего ударов (точных): Ломаченко – 214 (104), Накатани – 250 (29)

Джебов (точных): Ломаченко – 62 (15), Накатани – 112 (3)

Мощные удары (точные): Ломаченко – 152 (89), Накатани – 138 (26)

В итоге, все завершилось в девятом раунде. Накатани пытался дожить до конца поединка, но Ломаченко не позволил ему это сделать – поставил на колено и заставил рефери остановить бой.

На этом мог закончиться не только бой, но и карьера японца. Он проиграл и решил уйти из спорта.

У Накатани подобное уже было. И он очень просто это объяснял: в любителях было достаточно поражений, так что после перехода в профи японец пообещал себе – после первой же неудачи он повесит перчатки на гвоздь.

Масайоши уступил Лопесу и действительно сдался. Только старшие товарищи сумели убедить его – стоит продолжать заниматься делом, которому он посвятил большую часть своей жизни.

Но вот ситуация повторилась. После победы над Феликсом Вердехо (27-2, 17 КО) японец вновь вплотную приблизился к бою за пояс чемпиона мира – получил встречу с Ломаченко. И проиграл.

«На следующий день я решил уйти. Это было сложно».

Его бой против украинца состоялся 26 июня. Но к тренировкам японец вернулся лишь 2 августа, прошло больше месяца. Столько времени ему понадобилось, чтобы, во-первых, восстановиться физически, а, во-вторых, принять решение продолжать боксировать.

«Я был удивлен своей реакцией. Она оказалась лучше, чем я ожидал».

И лишь через 39 дней, больше чем через месяц Накатани наконец-то пересмотрел свой поединок против Ломаченко. Бой, который он проиграл без шансов:

«Я не смотрел его, потому что понимал, что это будет меня раздражать. Но затем подумал, что если хочу оставаться в боксе, то будет глупо убегать от реальности. Я был убит. Но есть некоторые вещи, которые я хочу сделать. Я сделаю все возможное, чтобы получить еще один шанс».

Еще один шанс – это возможность стать чемпионом мира. У Накатани так и не было титульного поединка. Японец надеется вернуться и все же забраться на вершину, к которой пока так тяжело достаться.

Нокдаун и нокаут в бою Ломаченко – Накатани:

Ну а Ломаченко идет дальше. Украинец продемонстрировал всему боксерскому миру, что его еще рано списывать со счетов. Следующий его бой должен пройти 11 декабря против(30-3, 27 КО).

Ломаченко идет по стопам Лопеса, чтобы все же добраться до реванша с американцем. И, вполне возможно, в начале следующего года мы увидим этот бой. По крайней мене, сейчас ситуация располагает к этому намного больше, чем несколько месяцев назад.

Чем до того, как Ломаченко избил Накатани и заставил японца вновь задуматься о завершении карьеры.