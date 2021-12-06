«Я никогда никого не избегал». Фьюри заявил о скором завершении карьеры

Тайсон Фьюри / Фото: boxingscene.com

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) в интервью iFL TV признался, что его боксерская карьера подходит к завершению:



Я буду наслаждаться тем, что я совершил за весь этот путь. Пару боев и вы больше меня не увидите. Неважно, победа, поражение или ничья. Это будут классные, все что я могу гарантировать.

Я никогда в жизни никого не избегал. Если WBC назначит Уайта обязательным претендентом на мой пояс, то мы подеремся. А до тех пор о чем говорить? Согласился бы ли я на титул Franchise? Не знаю, пока таких предложений не поступало. А если будут, то поразмышляю об этом.