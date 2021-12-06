«Я никогда никого не избегал». Фьюри заявил о скором завершении карьеры
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) в интервью iFL TV признался, что его боксерская карьера подходит к завершению:
Я был шаром почти 180 кг весом. Но смог вернуться в бокс и привести себя в форму. Всю свою жизнь я не видел, что буду боксировать до 40. Я думаю, что еще годик или около того. И тогда все, перчатки на гвоздь. Осталось только пару боев. Я уйду, ведь мне больше нечего будет доказывать, у меня не осталось незаконченных дел.
Я буду наслаждаться тем, что я совершил за весь этот путь. Пару боев и вы больше меня не увидите. Неважно, победа, поражение или ничья. Это будут классные, все что я могу гарантировать.
Я никогда в жизни никого не избегал. Если WBC назначит Уайта обязательным претендентом на мой пояс, то мы подеремся. А до тех пор о чем говорить? Согласился бы ли я на титул Franchise? Не знаю, пока таких предложений не поступало. А если будут, то поразмышляю об этом.
Также Фьюри в жесткой форме обратился к Энтони Джошуа (24-2, 22 KO), чтобы тот уступил ему право драться с Александром Усиком (19-0, 13 KO).