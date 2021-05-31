Логан Пол – Мейвезеру: «6 июня станет худшим днем в твоей собачьей жизни»
«Я нокаутирую Мейвезера, а потом объявлю о завершении карьеры». Логан Пол, наверное, сошел с ума
Американский видеоблогер считает, что легендарный боксер его недооценивает
12:58
Логан Пол / Фото - boxingscene.comПопулярный американский видеоблогер Логан Пол в интервью boxingscene.com заявил, что намерен нокаутировать экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях легендарного американца Флойда Мейвезера и после этого объявить о завершении карьеры.
«Это восьмираундовый бой по три минуты и мы боксируем в перчатках на десять унций. Так что я собираюсь нокаутировать Флойда и стать величайшим бойцом на планете. Потом я объявлю о завершении карьеры и откажусь давать матч-реванш Мейвезеру. Он просто не знает, с кем разделит ринг. Флойд действительно думает, что я простой YouTuber и фальшивый боец. Думаю, что недооценка причинит ему боль».
Напомним, что Мейвезер и Пол проведут выставочный поединок 6 июня на арене Hard Rock в Майами (штат Флорида, США).
Пол в будущем планирует провести поединок в смешанных единоборствах.