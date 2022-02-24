Гвоздик, как и Ломаченко с Усиком, никак не отреагировал на военное нападение России на Украину
«Я очень переживаю за свою страну и за многих наших людей». Усик сделал первое заявление о событиях в Украине
Украинец вернулся на родину после поездки в Англию
21:12
Александр Усик / Фото: Инстаграм
Чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) в Instagram сделал первое заявление о событиях в Украине.
«Дорогая Украина и дорогие украинцы, многие СМИ пишут что я убежал, но нет. Я ездил по работе, сейчас я дома. Нам нужно определиться, поскольку наступило очень тяжелое время и нас сильно переполняют эмоции. Я очень переживаю за свою страну и за многих наших людей. Друзья, нужно остановить эту войну и мы должны это сделать все вместе».
Напомним, ранее Усик не без проблем вернулся из Англии в Украину.