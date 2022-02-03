Валлин: «Джошуа должен отпустить страх проиграть и сосредоточиться на победе»
«Я побью Усика и без тренера». Джошуа слишком самоуверен
Экс-чемпион мира намерен вернуть себе титулы
07:39
Энтони Джошуа / Фото - marca.comПромоутер британского супертяжеловеса Энтони Джошуа (24-2, 22 КО), Эдди Хирн, сообщил, что его подопечный жаждет вернуть пояса в реванше с обладателем титулов по версиям WBA, WBO, IBO и IBF украинцем Александром Усиком (19-0, 13 КО) даже без участия наставника.
Цитирует Хирна boxing247.com.
«Нет другого пути, только реванш с Усиком. Единственный другой вариант, на который я смотрел, это поединок за абсолютного чемпиона между Усиком и Фьюри, потому что там были большие деньги. Была эта сделка, но другого соперника мы не рассматривали».
«Джошуа хочет бой с Усиком, именно поэтому он сделал изменения в своем тренерском штабе. Когда в прошлый понедельник мы говорили по поводу отступных, он сказал мне: «Я побью Усика». Потом я его спросил: «Ты же еще не начал работать со своим новым тренером?» Он ответил: «Я побью его и без тренера». Так что у Энтони боевой настрой, не ему предстоит тяжелый поединок».
Ранее промоутер Усика Александр Красюк назвал возможные места проведения реванша.