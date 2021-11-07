«Я подписал великого боксера Украины Ломаченко, но прошел мимо Усика». Промоутер Фьюри рассказал, почему отказался от Александра
Глава Top Rank Боб Арум
рассказал в интервью TalkSPORT, что на старте карьеры мог подписать контракт с чемпионом мира по версиям WBO/WBA/IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (19-0, 13 KO):
Когда я подписал контракт с великим боксером из Украины Василием Ломаченко, мне предложили подписать и его приятеля Александра Усика.
Усик был крузером, а я в те времена большую часть своих боев проводил для HBO. У них не было боксеров этой весовой категории, поэтому я прошел мимо. Теперь посмотрите, что случилось с Усиком – он стал чемпионом мира в хэвивейте.
Я не подписал Усика, поэтому упустил его победу над Джошуа в поединке за титулы в «королевском» дивизионе. Александр – невероятный талант, великий человек. Он чертовски забавный. Он мой потрясающий друг – я сблизился с ним благодаря Ломаченко.
Промоутер Усика сравнил первый поединок супертяжей с классической музыкой.