«Я сейчас пока не тренируюсь». Поветкин сделал заявление насчет своей карьеры

Александр Поветкин / фото - Eurosport

Российский ветеран супертяжелого веса Александр Поветкин в интервью телеканалу Бокс ТВ рассказал, что пока не принял решение по поводу продолжения карьеры.

Я лично пока не хочу завершать карьеру, а там посмотрим по возможности, конечно. Сейчас я сам не знаю. Это прежде всего зависит от моего здоровья. Вы знаете, трудно сказать. Пока что организм требует тренировок, бокса, боев – всего этого».