Поветкин хочет снова подраться с Уайтом
«Я сейчас пока не тренируюсь». Поветкин сделал заявление насчет своей карьеры
Российский супертяжеловес продолжает восстанавливаться после реванша с Уайтом
08:42
Александр Поветкин / фото - Eurosport
Российский ветеран супертяжелого веса Александр Поветкин в интервью телеканалу Бокс ТВ рассказал, что пока не принял решение по поводу продолжения карьеры.
«Я сейчас пока не тренируюсь. Можно сказать, прохожу курс лечения после этой всей истории. Прокапываюсь еще. Я думаю, скоро вылечусь. Не будем ничего говорить. Все по здоровью. Посмотрим, трудно сказать об этом.
Я лично пока не хочу завершать карьеру, а там посмотрим по возможности, конечно. Сейчас я сам не знаю. Это прежде всего зависит от моего здоровья. Вы знаете, трудно сказать. Пока что организм требует тренировок, бокса, боев – всего этого».
Напомним, ранее Поветкин заявлял, что хочет снова подраться с Уайтом.
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