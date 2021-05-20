«Я шлепну тебя по лысине и ты ничего мне не сделаешь». Джошуа иронично ответил на предложение Фьюри

Супертяжи продолжают обмениваться колкостями в соцсетях

Энтони Джошуа / Фото: AP

Чемпион мира по версии WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) с высмеял предложение обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO) о кулачном поединке.



AJ в своем Twitter в очередной раз подколол соотечественника:

Если все это время продолжались выяснения в арбитражном суде, тогда зачем объявлять на весь мир о нашем поединке?! Ведь контракт на бой уже был подписан!.. Драться с тобой на голых кулаках? Ты хороший парень, но не заигрывайся со мной, Люк! Я шлепну тебя по лысине и ты ничего мне не сделаешь. Неудачник.

Напомним, что нас ожидает поединок за титул WBO между Александром Усиком (18-0, 13 KO) и Джошуа, если «Цыганский король» в течение недели не уладит проблемы с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 KO).