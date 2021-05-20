По стопам Беринчика. Фьюри вызвал Джошуа на кулачный поединок с банком 40 миллионов долларов
«Я шлепну тебя по лысине и ты ничего мне не сделаешь». Джошуа иронично ответил на предложение Фьюри
Супертяжи продолжают обмениваться колкостями в соцсетях
20 мая 07:49
Энтони Джошуа / Фото: AP
Чемпион мира по версии WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) с высмеял предложение обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO) о кулачном поединке.
AJ в своем Twitter в очередной раз подколол соотечественника:
Если все это время продолжались выяснения в арбитражном суде, тогда зачем объявлять на весь мир о нашем поединке?! Ведь контракт на бой уже был подписан!.. Драться с тобой на голых кулаках? Ты хороший парень, но не заигрывайся со мной, Люк! Я шлепну тебя по лысине и ты ничего мне не сделаешь. Неудачник.
Напомним, что нас ожидает поединок за титул WBO между Александром Усиком (18-0, 13 KO) и Джошуа, если «Цыганский король» в течение недели не уладит проблемы с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 KO).
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