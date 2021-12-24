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Тема дняТри исторических вида спорта хотят убрать из Олимпиады, среди них и бокс. Какова ситуация, насколько все критично?
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«Я снова буду ходить!» Ринг-анонсер, попавший в жуткую аварию, рассказал о своем состоянии здоровья

Дэвид Диаманте перенес тяжелую операцию
Бокс Профессиональный бокс
22:42
«Я снова буду ходить!» Ринг-анонсер, попавший в жуткую аварию, рассказал о своем состоянии здоровья
Дэвид Диаманте / фото - Getty Images

В четверг, 20 декабря, популярный американский ринг-анонсер Дэвид Диаманте попал в серьезную аварию на своем мотоцикле.

С помощью журналиста BoxingScene Томаса Хаузера, Диаманте записал сообщение для боксерского сообщества, в котором рассказал о своем состоянии и о том, как проходит реабилитация.

«Так много людей обратилось ко мне за последние несколько дней. Из-за своего состояния я не мог лично отвечать на каждое сообщение. Но любовь и поддержка, которые я получил, были для меня невероятно значимы.

В понедельник, 20 декабря, я получил серьезные травмы. Во вторник утром группа замечательных нейрохирургов во главе с доктором Джозефом Пьюном пересобрала мне позвоночник. В среду вечером, приложив огромные усилия, я смог постоять несколько секунд с посторонней помощью и сделать несколько небольших шагов с помощью ходунков. Это хороший знак. Я снова буду ходить. Как только мое состояние стабилизируется, меня переведут в реабилитационный центр.

Я понимаю серьезность своего состояния. Это не покидает меня ни на мгновение. Мое тело должно исцелиться. Оно пережило тяжелую травму. Даже с лекарствами боль мучительная. Я проснулся сегодня утром и почувствовал себя как в камере пыток. Боль везде. Спина была словно в спазме. Это сложно описать. Но боль означает, что мои нервы связаны и живы.

В моей жизни было много переживаний, связанных с болью, физической и психологической. Я прошел через них и, когда это произошло, я был в порядке. Я собираюсь пройти через это и снова быть в порядке. Не жалеюсь себе. Не чувствую себя проигравшим. Это просто еще одна часть моего пути.

Спасибо семье, друзьям и боксерскому сообществу за вашу любовь и поддержку. Это делает светлее некоторые тяжелые дни и значит для меня невероятно много».

Напомним, в Великобритании отменены все вечера бокса на ближайший месяц.

Источник: Vringe Михаил Рыбак
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