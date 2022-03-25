«Я так помогу больше, чем бегая с автоматом по Киеву». Усик из Праги сообщил о начале подготовки к реваншу с Джошуа

Александр хочет помочь своей Украине, прославляя ее на весь мир

Фото: Matchroom Чемпион мира по версиям WBO/WBA/IBF Александр Усик (19-0, 13 KO) в своем Instagram сообщил, что принял решение о начале подготовки к реваншу с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO). В данный момент супертяжеловес находится в Праге.

Всем добрый вечер. Я принял решение начать подготовку к матчу-реваншу с Энтони Джошуа. Таким образом я больше и лучше помогу своей стране, чем я буду стоять в теробороне и бегать с автоматом по Киеву. Дорогие друзья, очень большое количество близких позвонило и поддержало меня в этом. Злопыхатели, добра вам и счастья, радости и мира. Все будет слава Богу и все будет Украина. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Usyk. КОТ. Aleksandr (@usykaa) А что Ломаченко и Усик об этом думают? Патриарх Кирилл благословил российских террористов на войну в Украине Отметим, что Василий Ломаченко (16-2, 11 KO) не пошел на такой шаг – легковес отказался от боя за звание «абсолюта» чтобы защитить свой родной город.

Олег Шумейко-младший