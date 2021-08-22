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«Я тебе нужен». Кроуфорд напомним Спенсу о себе

Теренс стал единственным боксером, бой с которым принесет Эрролу хорошие деньги

Бокс Профессиональный бокс
21:50
«Я тебе нужен». Кроуфорд напомним Спенсу о себе
Теренс Кроуфорд / Фото: DAZN

Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (37-0, 28 КО) в Twitter обратился к Эрролу Спенсу (27-0, 21 КО) после поединка Йордениса Угаса (27-4, 12 КО) и Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 КО).

.

«Похоже, что теперь Эрролу нужен я. Мне известно, как сильно ты расстроен из-за этого поединка (о срыве боя с Пакьяо), поскольку сам оказался в такой же ситуации. Но не из-за критики, а из-за упущенной возможности. Не вини себя, чемпион, и поскорее выздоравливай» 

Напомним, ранее Угас уверенно победил Пакьяо, из-за чего сорвались планы на бой Мэнни со Спенсом.


Карен Агабекян
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