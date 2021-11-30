Роберт Гарсия: «Любой результат в бою Лопес – Камбосос не стал бы ограблением»
«Я тот, кого следует бояться». Камбосос опубликовал фото с окровавленным Лопесом
Экс-абсолютному чемпиону неплохо досталось
13:06
Джордж Камбосос / Фото: Matchroom
Новоиспеченный абсолютный чемпион легкого веса Джордж Камбосос (20-0, 10 KO) разместил в своем Instagram фото своей последней жертвы:
Я знаю, на что я способен. Я солдат. Я воин. Я тот, кого следует бояться, а не за кем стоит охотиться.
Ранее Камбосос назвал желаемого соперника.