«Я тоже был аутсайдером в бою с Ломой». Лопес поделился мнением о поединке за «абсолюта» Альварес – Плант

Альварес и Плант / Фото: Twitter

Абсолютный чемпион легкого веса Теофимо Лопес (16-0, 12 KO) поделился прогнозом на объединительный поединок в суперсреднем весе Калеба Планта (21-0, 12 KO) и лидера рейтинга pound-for-pound Сауля Альвареса (56-1-2, 38 KO).



Мне импонируют оба парня. И я считаю, что Плант станет для Канело самым тяжелым соперником со времен поединка с Ларой. Ключевой момент в уверенности. Вы должны быть уверенным в себе и верить в себя. Я был аутсайдером 4 к 1 против Ломы.