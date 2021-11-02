Плант: «Канело привык, что соперники просто отдают ему пояс и радуются чеку»
«Я тоже был аутсайдером в бою с Ломой». Лопес поделился мнением о поединке за «абсолюта» Альварес – Плант
Абсолютный чемпион легкового веса не считает, что результат боя предрешен
2 ноября 17:21
Альварес и Плант / Фото: Twitter
Абсолютный чемпион легкого веса Теофимо Лопес (16-0, 12 KO) поделился прогнозом на объединительный поединок в суперсреднем весе Калеба Планта (21-0, 12 KO) и лидера рейтинга pound-for-pound Сауля Альвареса (56-1-2, 38 KO).
Я верю в то, что нас ожидает отличный бой. Люди говорят, что Канело победит в первом раунде, однако они никогда не выходили на ринг. Но им понравится.
Мне импонируют оба парня. И я считаю, что Плант станет для Канело самым тяжелым соперником со времен поединка с Ларой. Ключевой момент в уверенности. Вы должны быть уверенным в себе и верить в себя. Я был аутсайдером 4 к 1 против Ломы.
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Напомним, что 27 ноября Лопес проведет бой с Джорджем Камбососом (19-0, 10 KO).
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