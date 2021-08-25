«Я упрашивал промоутера устроить этот бой». Пакьяо назвал соперника, ради которого точно останется в ринге

Филиппинец хочет взять реванш у обидчика

Мэнни Пакьяо / фото - Boxing Scene

Экс-чемпион мира в 8 весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 КО) назвал в комментарии Boxing Scene поединок, который бы очень хотел организовать. Последний свой бой филиппинец проиграл и пошли слухи, что более на ринг «Пак-мен» не вернется.

«Я упрашивал промоутера организовать пятый бой с Маркесом, я хотел встретиться ещё один раз, но Маркес отказался от переговоров.

Я не жалею, что пошел на 4-й бой, потому что, на мой взгляд, это великолепно, что я получил такой опыт. Это бокс, тут невозможно постоянно выигрывать, рано или поздно поражения случаются».

Напомним, В период с 2004 по 2012 годы Пакьяо и Хуан Мануэль Маркес (56-7-1, 40 КО) встречались в ринге четыре раза. Первый их бой закончился вничью, в то время как два следующих Мэнни забрал раздельным решением судей. Однако в их четвертую встречу, Пакьяо проиграл досрочно.

Джош Тейлор (18-0, 13 КО) ранее вновь намекнул на желание драться против филиппинца.