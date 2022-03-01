«Я уже в его голове». Фьюри прокомментировал отсутствие Уайта на вступительной пресс-конференции

Тайсон Фьюри / фото - manchestereveningnews.co.uk

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) в интервью iFL TV отреагировал на нежелание Диллиана Уайта (28-2, 19 КО) появляться на вступительной пресс-конференции, посвященной их поединку.

Я уже победил. У меня нет никаких сомнений в том, что я выиграю. И это все, о чем следует знать. Почему он не пришел? Да потому что не хотел встречаться со мной, вот и все. Он уже заработал свой крупнейший гонорар в карьере».