Редкое фото Усика из тренировочного лагеря перед боем против Джошуа
«Я в**бу тебя в рот и маму твою». Редкач слил переписку с Бурсаком
Да, это жестко
20:14
Фото: Boxing Scene
Украинский полусредневес Иван Редкач (23-6-1, 18 КО) в Instagram зацепился с очередным соотечественником. В этот раз боксер опубликовал скриншот переписки с бывшим претендентом на титул чемпиона мира Максом Бурсаком (37-6-2, 16 КО):
«Можно продолжать? Еще видео, где ты с мальчиком в сауне друг друга за орехи держите.
Это Депутат от Партии Кличко. Я могу себе представить через какое место он туда попал. Лучше сразу – в Партию Ляшко, чем позорить Партию Виталия Кличко».
Напомним, Александр Красюк готов организовать бой Редкачу против Дениса Беринчика.