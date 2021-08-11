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«Я в**бу тебя в рот и маму твою». Редкач слил переписку с Бурсаком

Да, это жестко
Бокс Профессиональный бокс
20:14
«Я в**бу тебя в рот и маму твою». Редкач слил переписку с Бурсаком
Фото: Boxing Scene

Украинский полусредневес Иван Редкач (23-6-1, 18 КО) в Instagram зацепился с очередным соотечественником. В этот раз боксер опубликовал скриншот переписки с бывшим претендентом на титул чемпиона мира Максом Бурсаком (37-6-2, 16 КО):

«Можно продолжать? Еще видео, где ты с мальчиком в сауне друг друга за орехи держите.

Это Депутат от Партии Кличко. Я могу себе представить через какое место он туда попал. Лучше сразу – в Партию Ляшко, чем позорить Партию Виталия Кличко».



Напомним, Александр Красюк готов организовать бой Редкачу против Дениса Беринчика.

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Теги

Макс Бурсак Иван Редкач

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