«Я вернусь этим летом, с*чки». Первые слова Чисоры после поражения Паркеру

Британец трижды побывал в нокдауне

Дерек Чисора / фото - Getty Images

В рамках вечера бокса от Matchroom Boxing на арене Manchester Arena боксер из Новой Зеландии Джозеф Паркер (30-2, 21 KO) в реванше победил британца Дерека Чисору (32-12, 23 KO) единогласным решением судей.

В своем Instagram Чисора опубликовал пост, в котором заявил фанатам, что не собирается завершать карьеру после этого поражения, а также рассказал, когда вновь планирует вернуться в ринг.

«К черту завершение карьеры. Я вернусь этим летом, с*чки».

Напомним, Паркер подвел итоги этого боя.