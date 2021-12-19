Паркер: «Чисора оказался стойким парнем и никогда не останавливался»
«Я вернусь этим летом, с*чки». Первые слова Чисоры после поражения Паркеру
Британец трижды побывал в нокдауне
08:56
Дерек Чисора / фото - Getty Images
В рамках вечера бокса от Matchroom Boxing на арене Manchester Arena боксер из Новой Зеландии Джозеф Паркер (30-2, 21 KO) в реванше победил британца Дерека Чисору (32-12, 23 KO) единогласным решением судей.
В своем Instagram Чисора опубликовал пост, в котором заявил фанатам, что не собирается завершать карьеру после этого поражения, а также рассказал, когда вновь планирует вернуться в ринг.
«К черту завершение карьеры. Я вернусь этим летом, с*чки».
Напомним, Паркер подвел итоги этого боя.
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