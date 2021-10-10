«Я был с семьей лишь 2 недели за полгода». Накануне боя с Уайлдером новорожденная дочь Фьюри в реанимации боролась за жизнь

«Цыганский король» хочет уделить время самым близким

Фото: boxingscene.com

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) в интервью после боя с Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 KO) признался, что сейчас его мало что интересует, кроме семьи:



Еще не было шанса взглянуть повтор боя, но я предполагаю, что поединок был хорош. Мы оба были на настиле пару раз, так что все могло пойти по иному сценарию. Я подошел к этому бою думая: «Ты можешь делать то, что у тебя выходит лучше всего. И какая судьба для тебя написана, так тому и быть». Я тяжело тренировался, развивался. Я сегодня победил, за что хочу поблагодарить Бога. Я был дома всего 2 недели за последние полгода. У меня только родилась дочь, так что подготовка была не наилучшей. Но я не буду этим оправдываться. Я буду продолжать, но сейчас я заслужил провести время с женой и детьми.

У Леннокса Льюиса спросили о бое Фьюри – Усик. И он назвал короля супертяжелого веса.