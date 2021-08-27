Ярд: «Джошуа должен пересилить Усика, но у Александра есть много боксерских навыков»

Британец поделился своими соображениями по поводу грядущего поединка между AJ и украинцем

Энтони Джошуа / фото - Getty Images

Бывший претендент на титул в полутяжелом весе Энтони Ярд в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans поделился своими соображениями по поводу грядущего поединка между чемпионом WBA, WBO и IBF в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) и обязательным претендентом на пояс WBO Александром Усиком (18-0, 13 KO).

По мнению британского боксера, его соотечественник будет фаворитом, но в то же время он отмечает, что Усика нельзя сбрасывать со счетов из-за его великолепных боксерских навыков.

«Я думаю, что Джошуа может пересилить Усика, но, опять же, у Александра есть много боксерских навыков, он очень ловкий боксер. Он не так долго выступает в супертяжелом весе. Усик подрался с Чисорой, и у меня есть собственное мнение по поводу этого боя. Я не знаю, как сложится поединок. Это такой бой, который нужно ждать и смотреть».

Даниэль Дюбуа (16-1, 15 КО) предсказал победителя поединка Энтони Джошуа - Александр Усик.