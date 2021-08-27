Арреола: «Ставлю на Планта в бою против Альвареса»
Ярд: «Канело - зверь, он одержит победу над Плантом»
Британец поделился прогнозом на поединок мексиканца с американцем
13:55
Сауль Альварес / фото - bleacherreport.com
Экс-претендент на титул в полутяжелом весе Энтони Ярд в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans заявил, что чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC во втором среднем дивизионе Сауль Альварес (56-1-2, 38 KO) сможет победить в грядущей унификации обладателя пояса IBF Калеба Планта (21-0-0, 12 KO). Впрочем, несмотря на такой прогноз, британец отдал должное сопернику Канело.
«Прямо сейчас Канело - зверь. Он очень уверен в себе, хотя сложно быть уверенным бойцом. Канело становится только сильнее, так что мне кажется, что он одержит победу. Но Калеб Плант - серьезный боец и очень хороший боксер».
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