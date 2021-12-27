Сенченко: «Беринчик мог бы конкурентно боксировать с топами»
Яркая победа над россиянином не продвинула Беринчика в рейтинге WBO
Легковеса опережают Василий Ломаченко и Теофимо Лопес
13:20
Фото: K2 Promotions
Обновился рейтинг Всемирной боксерской организации (WBO).
Украинский легковес Денис Беринчик (16-0, 9 КО) остался на третьем месте, несмотря на яркую победу над бывшим претендентом на пояс IBF Исой Чаниевым (15-4, 7 КО).
Первое место в рейтинге WBO занимает другой украинец Василий Ломаченко (16-2, 11 КО), второе – бывший абсолютный чемпион мира Теофимо Лопес (16-1, 12 КО).
Титулом WBO в легком весе владеет австралиец Джордж Камбосос (20-0, 10 КО).
Напомним, Чаниев хотел бы провести реванш против Беринчика.
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