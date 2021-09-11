Йока: «Джойс, давай драться! Усику и Джошуа не до тебя»
Йока оказался сильнее Милаша, нокаутировав его в 7-м раунде
Французский проспект уверенно движется к титульному поединку
11:21
Тони Йока и Петар Милаш / Фото - newsrnd.comОлимпийский чемпион Рио-2016, французский проспект супертяжелого дивизиона Тони Йока (11-0-0, 9 KO) в поединке, который завершился в Париже (Франция), техническим нокаутом в 7-м раунде выиграл у хорвата Петара Милаша (15-1, 11 KO).
Йока доминировал на протяжении всего боя, и под занавес седьмого раунда отправил Милаша в тяжелый нокдаун, а затем вновь срубил своего оппонента одновременного с окончанием раунда. Рефери отсчитал хорвату нокдаун, и хотя он встал, но поединок был остановлен.
Belle soirée de boxe à Roland Garros #Paris pour les trois français engagés @TonyYoka @Souleymane_C #Bauderlique pic.twitter.com/D7MFt6IlIe— Geoffroy Boulard (@geoffroyboulard) September 10, 2021
Ранее сообщалось, что Йока может выступить в андеркарде украинского экс-чемпиона в трех весовых категориях Василия Ломаченко (15-2, 11 KO), который возглавит ивент от 11 декабря в Нью-Йорке.
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