Тони Йока может стать следующим соперником Джойса
Йока проведет дебютный поединок в США в андеркарде Ломаченко
Однако пока чемпион Рио-2016 должен пройти еще один экзамен
13:25
Тони Йока / Фото - badlefthookАмериканская промоутерская компания Top Rank готовится организовать поединок олимпийскому чемпиону Рио-2016, французскому проспекту супертяжелого дивизиона Тони Йоке (10-0-0, 8 KO). Об этом в Twiiter сообщил авторитетный обозреватель Дэн Рафаэль ссылкой на президента Top Rank Боба Арума.
При условии, если француз 10 сентября выиграет бой у хорвата Петара Милаша (15-0-0, 11 KO).
По словам Арума, Йока может выступить в андеркарде украинского экс-чемпиона в трех весовых категориях Василия Ломаченко (15-2, 11 KO), который возглавит ивент от 11 декабря в Нью-Йорке.
Напомним, в своем последнем поединке в марте Йока в 12-м раунде нокаутировал бельгийца Джоэля Джеко (17-3-1, 8 KO).
Ранее сообщалось, что Йока может стать соперником Джо Джойса (12-0, 11 КО).
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