Сондерс: «Крис Юбэнк никогда не станет чемпионом мира»
Юбэнк-младший: «Головкин – цель номер один»
Британец заявил, что GGG является приоритетным для него соперником
10:50
Крис Юбэнк-младший / фото - boxingscene.com
Топовый британский средневес Крис Юбэнк-младший (32-2, 23 KО) заявил Sky Sports, что действующий чемпион мира по версии IBF Геннадий Головкин (41-1-1, 36 KO) является приоритетным для него соперником.
«Головкин – цель номер один. Это бой, который я хочу устроить следующим. Он на первом месте в моем списке.
Впрочем, сейчас средний вес увлекателен тем, что в нем есть очень много больших имен и чемпионов мира, с которыми можно сразиться. Мы нацелены на именитого соперника и большой титул летом».
Геннадий Головкин признался, что не обращает внимания на вызовы Криса Юбэнка-младшего.
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