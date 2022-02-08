Юбэнк-младший: «Головкин – цель номер один»

Британец заявил, что GGG является приоритетным для него соперником

Крис Юбэнк-младший / фото - boxingscene.com

Топовый британский средневес Крис Юбэнк-младший (32-2, 23 KО) заявил Sky Sports, что действующий чемпион мира по версии IBF Геннадий Головкин (41-1-1, 36 KO) является приоритетным для него соперником.

«Головкин – цель номер один. Это бой, который я хочу устроить следующим. Он на первом месте в моем списке. Впрочем, сейчас средний вес увлекателен тем, что в нем есть очень много больших имен и чемпионов мира, с которыми можно сразиться. Мы нацелены на именитого соперника и большой титул летом».

Геннадий Головкин признался, что не обращает внимания на вызовы Криса Юбэнка-младшего.