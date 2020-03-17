Юбэнк-младший: «Канело должен каждый раз сражаться с элитой, но он не делал этого с 2018 года»
Юбэнк-младший может провести поединок с Бруком
Команда британского претендента на титул готова сделать предложение экс-чемпиону мира
16:21
Юбэнк и Брук / Фото - thesun.co.ukПромоутер британского претендента на титул в среднем дивизионе Криса Юбэнка-младшего (29-2-0, 22 KO), Калле Зауэрланд, сообщил, что готов организовать своему подопечному поединок с его известным соотечественником, экс-чемпионом мира Келлом Бруком (39-3-0, 27 KO).
Цитирует Зауэрланда boxingnews24.com.
«Этот бой нуждается в зрителях, потому что он вызовет чертовский ажиотаж. Да, многие скажут мне не делать этого, ведь Брук из другой весовой. Однако нужно напомнить о том, что последние несколько лет он буквально убивал себя, чтобы уложиться в лимит. К тому же, в последнем бою он боксировал с очень сильным соперником в лице Кроуфорда, и я чувствую, что он еще может себя показать. Без сомнений, мы сделаем ему предложение».
Напомним, Юбэнка-младшего тренирует легендарный американский боксер Рой Джонс.