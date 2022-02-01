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Юбэнк-младший намерен выйти на бой с победителем пары Головкин – Мурата
Бывший чемпион мира вернется на ринг 5 февраля
01 февраля 18:38
Крис Юбэнк-младший / Фото - DAZNЭкс-чемпион мира по версии IBO в среднем дивизионе британец Крис Юбэнк-младший (31-2, 23 КО) в интервью TalkSport Boxing с уверенностью заявил, что после победы над своим соотечественником Лиамом Уильямсом (23-3-1, 18 KO), поединок с которым состоится 5 февраля в Кардиффе (Уэльс), сможет провести поединок за титулы IBF и WBA в среднем весе.
Этими титулами сейчас владеют казахстанец Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) и японец Риота Мурата (16-2, 13 КО), которые в ближайшее время проведут унификацию поясов.
«Да, я полагаю, что так и случится, я встречусь с победителем пары Головкин – Мурата. 5 февраля я собираюсь выйти на ринг [против Лиама Уильямса], повеселиться, доминировать, а когда придет время, убрать его. Это заставит замолчать тех критиков, которые говорят, что он изобьет меня. Мне нравится, когда люди сомневаются в том, кто я такой и на что способен. Победа над Уильямсом позволит мне выйти и побороться за титулы чемпиона мира».
Напомним, изначально бой Головкин – Мурата должен был состояться 29 декабря в Сайтаме (Япония), однако GGG из-за усиления коронавирусных ограничений не смог получить разрешение местных властей на въезд в страну.