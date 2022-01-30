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Юбэнк-младший: «Несмотря на заработанные деньги и выигранные бои, Джошуа все еще испытывает голод»

Британец в восторге от тренировок с соотечественником
Бокс Профессиональный бокс
07:40
Юбэнк-младший: «Несмотря на заработанные деньги и выигранные бои, Джошуа все еще испытывает голод»
Крис Юбэнк-младший / фото - boxingscene.com

Топовый британский средневес Крис Юбэнк-младший (31-2, 23 КО) в интервью Sky Sports признался, что находится в восторге от тренировок с соотечественником Энтони Джошуа (24-2, 22 KO).

«Самое важное, он выглядел голодным. Несмотря на заработанные им деньги и выигранные бои, он все еще испытывает голод, что очень многое значит. Он пытается стать лучше, ища нового тренера, чтобы он мог поменять тактику и побить Усика. Мне бы очень хотелось это увидеть.

Он показал во втором поединке с Энди Руисом, что способен менять геймплан и учиться на собственных ошибках. Потерпев поражение, ты думаешь: «Как мне стать лучше? Что мне сделать иначе?» Ты не можешь позволить себе делать одно и то же, ведь это не сработало.

Ты должен найти кого-то, с кем по-настоящему найдешь общий язык. Не стоит иди к первому, кого встретишь. Поезжай в Америку и в другие страны. Если ты слышал хорошие вещи о ком-то, тогда иди и поработай с ним. Попробуй, а затем сделай выбор».

Энтони Джошуа опроверг информацию о том, что он готов взять отступные деньги.

Рене Тер Велде
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Энтони Джошуа Крис Юбэнк-младший

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