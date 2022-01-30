Юбэнк-младший: «Несмотря на заработанные деньги и выигранные бои, Джошуа все еще испытывает голод»

Крис Юбэнк-младший / фото - boxingscene.com

Топовый британский средневес Крис Юбэнк-младший (31-2, 23 КО) в интервью Sky Sports признался, что находится в восторге от тренировок с соотечественником Энтони Джошуа (24-2, 22 KO).

Он показал во втором поединке с Энди Руисом, что способен менять геймплан и учиться на собственных ошибках. Потерпев поражение, ты думаешь: «Как мне стать лучше? Что мне сделать иначе?» Ты не можешь позволить себе делать одно и то же, ведь это не сработало.

Ты должен найти кого-то, с кем по-настоящему найдешь общий язык. Не стоит иди к первому, кого встретишь. Поезжай в Америку и в другие страны. Если ты слышал хорошие вещи о ком-то, тогда иди и поработай с ним. Попробуй, а затем сделай выбор».