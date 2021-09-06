Юбенк-младший отреагировал на желание Сондерса получить $5 миллионов за реванш с ним

Крис Юбенк-младший / фото - boxingscene.com

Временный обладатель титула WBA, британец Крис Юбенк-младший (30-2, 22 КО) отреагировал на желание своего соотечественника, бывшего чемпиона мира в двух весовых категориях Билли Джо Сондерса (30-1, 14 КО) получить 5 миллионов долларов за матч-реванш с ним.

Криса цитирует ресурс talksport.com:

Сондерс критиковал Даниэль Дюбуа, у которого была настоящая травма глаза. С Билли Джо было все в порядке. У него был просто синяк под глазом. Не было никаких доказательств, что у него травма орбитальной кости. Все это подделка. Вот почему с его стороны полное молчание последние несколько месяцев, потому что ему стыдно.

К нему больше нет доверия, у него нет власти в этом спорте, поэтому он не может требовать такие деньги. Сейчас я сторона А и как только он это поймет, мы сможем обсудить наш бой. Раньше у меня все горело изнутри, когда речь шла о Сондерсе, теперь он не на моем радаре. У него ничего нет, нет уважения, нет пояса».