Юбэнк-младший считает себя единственным достойным соперником для Головкина
Юбэнк-младший получил нового соперника
Прошлый заразился COVID-19
28 сентября 07:59
Юбэнк-младший / Фото: Fightnews.info
Британский топовый средневес Крис Юбэнк-младший (30-2, 22 KO) получил на 2-е октября нового соперника.
Вместо заразившегося коронавирусом немца Свена Элбира (18-1-0, 14 KO) в ринг в Лондоне выйдет 33-летний уроженец Казахстана с немецким паспортом Анатолий Муратов (24-2-1, 17 KO).
Муратов профессионально боксирует с 2012 года, но он проведет первый серьезный бой.