Юбэнк-младший бросил вызов Альваресу
Юбэнк-младший вернется на ринг в поединке с малоизвестным немцем. Есть дата
Временный чемпион WBA последний поединок провел в мае этого года
11:58
Крис Юбэнк-младший / Фото - bleacherreportВременный чемпион мира по версии WBA в среднем дивизионе Крис Юбэнк-младший (30-2, 22 КО) следующий поединок проведет 2 октября.
Его оппонентом станет 27-летний немец Свен Элбир (18-1-0, 14 KO). Место проведение боя пока остается неизвестным.
Напомним, в мае этого года Юбенк единогласным решением выиграл у Маркуса Моррисона.
Что касается Элбира, то он последний бой провел в июле, в котором одержала победу нокаутом.
Ранее сообщалось, что Юбэнк-младший отказался выходить в ринг против титулованного средневеса Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО).
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