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Юбэнк-младший вернется на ринг в поединке с малоизвестным немцем. Есть дата

Временный чемпион WBA последний поединок провел в мае этого года


Бокс Профессиональный бокс
11:58
Юбэнк-младший вернется на ринг в поединке с малоизвестным немцем. Есть дата
Крис Юбэнк-младший / Фото - bleacherreport
Временный чемпион мира по версии WBA в среднем дивизионе Крис Юбэнк-младший (30-2, 22 КО) следующий поединок проведет 2 октября.

Его оппонентом станет 27-летний немец Свен Элбир (18-1-0, 14 KO). Место проведение боя пока остается неизвестным.

Напомним, в мае этого года Юбенк единогласным решением выиграл у Маркуса Моррисона.

Что касается Элбира, то он последний бой провел в июле, в котором одержала победу нокаутом.

Ранее сообщалось, что Юбэнк-младший отказался выходить в ринг против титулованного средневеса Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО).
Владимир Кириченко
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Крис Юбэнк-младший

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