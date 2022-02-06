Юбэнк не без проблем выиграл у Уильямса

Крис хорошо начал бой, но затем начались проблемы

Крис Юбэнк, Лиам Уильямс / Фото: SkySportsBoxing

В Кардиффе топовый средневес Крис Юбэнк-младший (31-2, 22 КО) выиграл решением судей у соотечественника Лиама Уильямса (23-4-1, 18 KO).



Юбэнк начал поединок вторым номером и постоянно ждал, чтобы встречать оппонента одиночным ударом. В первом, втором и четвертом раундах Крис именно такими ударами отправлял соперника в нокдаун.

До экватора боя Крис уверенно доминировал благодаря своей защитной манере и контратакам. Во второй половине поединка Уильямс перехватил инициативу и начал забирать раунды благодаря своей агрессии и напору. Ему удавались точные попадания, и он вернул интригу.

В 11-м раунде рефери зафиксировал четвертый нокдаун для Уильямса. На самом деле, Лиам упал от потери равновесия, а не от удара, но решение рефери лишили его любых надежд на победу.

По итогам 12 раундов судьи отдали победу Юбэнку: 116:109 116:108, 117:109.

Более детально о поединке можно узнать из нашей онлайн трансляции.