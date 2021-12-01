Хильберто Рамирес подписал контракт на поединок с Биволом. Россиянин пока молчит
Юниески Гонсалес: «Если выиграю у Рамиреса, то могу получить чемпионский бой с Биволом»
Бывший соперник Гвоздика отметил, что очень сильно мотивирован на бой с экс-оппонентом Бурсака
07:47
Юниэски Гонсалес / Фото: US Media Press
Кубинский ветеран полутяжелого веса Юниэски Гонсалес (21-3, 17 КО) высказался о поединке против экс-чемпиона мира во втором среднем весе мексиканца Хильберто Рамиреса (42-0, 28 КО). Слова кубинца приводит портал boxingnews24.com.
«Не является секретом тот факт, что Рамирес – великий боец. При этом, у него сейчас хорошая позиция в рейтинге. Но я голоден и очень сильно хочу победить. Сейчас я ближе, чем когда-либо, к выходу своей карьеры на новый уровень. Знаю, что голод и желание станут определяющими факторами для этого противостояния.
Хильберто думает уже о поединке с Биволом, но сначала он должен пройти меня. Люди не в мою пользу делают прогноз на наш бой, но я стараюсь не обращать на это внимание и делаю свою работу. Они забывают, что это также большой шанс для меня. Если выиграю, то могу получить чемпионский бой с Биволом».
Напомним, Рамирес и Гонсалес проведут бой 18-го декабря в Сан-Антонио (США).
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