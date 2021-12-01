Юниески Гонсалес: «Если выиграю у Рамиреса, то могу получить чемпионский бой с Биволом»

Юниэски Гонсалес / Фото: US Media Press

Кубинский ветеран полутяжелого веса Юниэски Гонсалес (21-3, 17 КО) высказался о поединке против экс-чемпиона мира во втором среднем весе мексиканца Хильберто Рамиреса (42-0, 28 КО). Слова кубинца приводит портал boxingnews24.com.



Хильберто думает уже о поединке с Биволом, но сначала он должен пройти меня. Люди не в мою пользу делают прогноз на наш бой, но я стараюсь не обращать на это внимание и делаю свою работу. Они забывают, что это также большой шанс для меня. Если выиграю, то могу получить чемпионский бой с Биволом».