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Юрист розповів, що очікую фашистську владу рф після «бучанської різанини» у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі

Ковальчук вважає, що потрібно нагадувати про жахи, які прямо зараз кояться в Україні
Бокс Профессиональный бокс
08 апреля 11:10
Юрист розповів, що очікую фашистську владу рф після «бучанської різанини» у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі
Фото: Getty Images

Президент WBC Ukraine Микола Ковальчук в інтерв’ю XSPORT в рамках програми «Разом до перемоги» заявив, російська окупанти така ж загроза для світу, як і Німеччина в часи Другої світової війни:

Стосовно світової спільноти. Ви знаєте, я бачу чітко одне – на хвилі тих емоцій на самому початку вторгнення росії в Україну всі дуже підтримували. І фінансово, і емоційно… Проте все це зараз спадає, вся ця хвиля спадає. Ми можемо власне згадати своє ставлення до багатьох воєн. Вони були не такі масштабні, з набагато меншими втратами – в Чечні, в Афганістані, в Сирії, в Іраку.

Перші тижні звертаєш увагу, дуже жаль, а потім всі звикають. Так от наша задача зробити так, аби вони не забували про це. Світ, особливо це стосується Південної і Північної Америки, це дуже далеко. Вони це бачать, тільки коли вмикають телефон, соцмережі, телевізор. А так вони далеко, у них свої проблеми, свої задачі. Вони живуть безтурботним життям, тому їм щодня потрібно про це нагадувати. Багато людей не усвідомлюють, що ця загроза, як і у Другій світовій війні, вона настільки реальна і близька для всього світу.

Перш за все, для європейських країн. Тут може бути все що завгодно. Тим більше, ми розуміємо, що росія знаходиться в повній ізоляції, військові злочини є очевидними. Як юрист, я чітко розумію, що в Гаазі вони всі будуть доведені, вироки будуть масові. Це розуміє і російська фашистська влада, і їм вже нічого втрачати. Тому тут весь світ повинен бути ще більше стурбованим і допомагати нам, щоб ми їх якнайшвидше перемогли. В тому, що ми їх переможемо, не має жодних сумнівів. Проте якої ціною, з якими втратами людськими, матеріальними і так далі. Тому треба звертатися до світу і робити все, щоб перемога була якомога ближчою.

Ковальчук впевнений, що ця війна остаточно об’єднала український народ.

Олег Шумейко-младший
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Николай Ковальчук война

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