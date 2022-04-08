Юрист розповів, що очікую фашистську владу рф після «бучанської різанини» у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі

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Президент WBC Ukraine Микола Ковальчук в інтерв’ю XSPORT в рамках програми «Разом до перемоги» заявив, російська окупанти така ж загроза для світу, як і Німеччина в часи Другої світової війни:



Перші тижні звертаєш увагу, дуже жаль, а потім всі звикають. Так от наша задача зробити так, аби вони не забували про це. Світ, особливо це стосується Південної і Північної Америки, це дуже далеко. Вони це бачать, тільки коли вмикають телефон, соцмережі, телевізор. А так вони далеко, у них свої проблеми, свої задачі. Вони живуть безтурботним життям, тому їм щодня потрібно про це нагадувати. Багато людей не усвідомлюють, що ця загроза, як і у Другій світовій війні, вона настільки реальна і близька для всього світу.

Перш за все, для європейських країн. Тут може бути все що завгодно. Тим більше, ми розуміємо, що росія знаходиться в повній ізоляції, військові злочини є очевидними. Як юрист, я чітко розумію, що в Гаазі вони всі будуть доведені, вироки будуть масові. Це розуміє і російська фашистська влада, і їм вже нічого втрачати. Тому тут весь світ повинен бути ще більше стурбованим і допомагати нам, щоб ми їх якнайшвидше перемогли. В тому, що ми їх переможемо, не має жодних сумнівів. Проте якої ціною, з якими втратами людськими, матеріальними і так далі. Тому треба звертатися до світу і робити все, щоб перемога була якомога ближчою.