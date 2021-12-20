Откажется ли Фьюри от боя с Уайтом и пояса WBC? Промоутер Тайсона ответил
«За час вырубал пять человек – больше просто не было». У Тайсона рассказали о жестких спаррингах Майка
Шофер супертяжа рассказал об ужасах, с которым сталкивались в лагере другие боксеры
16:59
Фото: Marca
Экс-охранник Майка Тайсона Руди Гонсалес рассказал, что легендарный супертяж не щадил спаррингеров в тренировочном лагере:
Когда он тренировался в Вегасе, то спарринги были запланированы с 12:00 до 17:00. До начала он был просто душкой. Здоровался со всеми спарринг-партнерами, расспрашивал о самочувствии и о семье. А потом начиналось шоу. Всего за час он вырубил пять человек. И больше попросту никого не осталось.
Напомним, что Тайсону предложил бой другой Тайсон – Фьюри.