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За право встретиться с Усиком завязывается рубка. Обязательного претендента хотят отодвинуть

Или его пока и не было?
Бокс Профессиональный бокс
10:15
За право встретиться с Усиком завязывается рубка. Обязательного претендента хотят отодвинуть
Победа Ортиса над Мартином еще не выведет его на бой с Усиком / Фото - Sky Sports

42-летний Луис Ортис на минувших выходных вышел из тени и вновь заявил о себе. Кубинский ветеран за два раунда дважды побывал в нокдауне, но все же нокаутировал бывшего чемпиона мира Чарльза Мартина.

Сразу после боя заголовки мировых спортивных СМИ пестрили: «Ортис стал официальным претендентом на бой против Александра Усика по линии IBF». Сразу за ними пошли язвительные шутки с намеками на возраст Ортиса, что до этого боя он может и не дожить, поскольку у украинца на 2022 год запланированы встречи против Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.

Но, похоже, с самим Ортисом тоже не так все просто. Оказывается, в бою против Мартина кубинец отвоевал только вторую позицию в рейтинге IBF, а право встречи с Усиком он должен разыграть в поединке-элиминаторе против третьего номера организации Филипа Хрговича.

29-летний хорват уже достаточно давно ждет своего титульного шанса. В его активе 14 побед на профи-ринге и ни одного поражения, однако по-настоящему серьезного соперника в его карьере еще не было. Да, он уже успел победить Эрика Молину, Райделла Букера и Эмира Ахматовича, но, согласитесь, это не тот уровень оппозиции, чтобы сразу стать обязательным претендентом на титул чемпиона мира. Но сейчас Хргович готов ухватиться за свой шанс.

«Он очумеет от моих ударов, – восклицает Хргович. – Моя мощь отправит его в холодный душ».

Филип Хргович / Фото - ringtv.com
Филип Хргович / Фото - ringtv.com

Промоутер Хрговича Калле Зауэрлянд, известный по организации Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) к этому вопросу подходит с более спокойными эмоциями, но отмечает, что у Хрговича есть все шансы выйти на бой против Усика.

«Ортис должен встретиться с Хрговичем, если он хочет провести элиминатор.

Мы ждем, пока IBF разошлет письма, а затем, конечно же, поговорим с людьми Ортиса. Мы хорошо их знаем, и мы уже работали с ними раньше. Это то, чем мы займемся в следующие дни, как только эти письма выйдут.

Конечно, есть сценарий такого боя. Я думаю, что он Хргович не только сделает заявление, победив Ортиса, но, конечно, наградой будет шанс побороться за титул чемпиона мира, и это всегда было его миссией.

Филип собирается ухватиться за него обеими руками, так что он в восторге, мы в восторге и с нетерпением ждем возможности устроить отличный бой».

Сейчас же официально в рейтинге IBF нет первого номера, и в обновленной его версии Ортис благодаря одной только победе над Мартином не поднимется на это место. Его предстоит заслужить в еще одном промежуточном поединке. Однако официально Федерация об этом еще не объявила.

Так что решающее слово остается за IBF – конкретно по Ортису вопрос еще не решен. Понятно, что для Усика этот вариант выглядит наименее привлекательным, и вряд ли его команда сейчас будет обращать на него внимание. Однако если у Хрговича есть время, чтобы подождать, и все же получить свою титульную возможность, то у Ортиса его в обрез, и такой шанс нужно выгрызать немедленно.

Кубинец не так давно боксировал за пояс чемпиона мира. Сам Луис говорит, что никто из серьезных соперников не хочет с ним драться, поскольку его боятся, однако Деонтей Уайлдер целых два раза показал – ничего особенного в «Кинг-Конге» нет, отправляя его в нокауты. При этом, тогда Ортис, несмотря на возраст, действительно был серьезной угрозой, чего нельзя сказать про него сейчас.

Александр Черненко
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Теги

Луис Ортис Филип Хргович Александр Усик

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