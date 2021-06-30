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«За талоны на бензин и распечатанный диплом драться не будем». Редкач назвал условия для боя против Беринчика

Украинцы готовы подраться в Украине
Бокс Профессиональный бокс
16:58
«За талоны на бензин и распечатанный диплом драться не будем». Редкач назвал условия для боя против Беринчика
Иван Редкач / фото - Getty Images

Боксер полусредней весовой категории Иван Редкач (23-6-1, 18 КО) назвал свои условия для боя против легковеса Дениса Беринчика (15-0, 9 КО). Уроженец Шостки пожелал соотечественнику удачи в бою на голых кулаках против Артема Лобова 24 июля.

«Я ему желаю хорошей подготовки и победы. Бой на голых кулаках – это непросто. Многие его критикуют за этот бой, но он идет драться ради денег. Есть семья, которую нужно кормить.

Я честно верю, что у него был бы успех в Америке. Он яркий. Здесь это любят, он делает шоу. А его маринуют на родине. Денег жалко или кто-то боится, что другие в тень уйдут. Беринчик – молодец.

Наш с ним бой был бы актуальным в Америке, если бы его здесь знали. Но, к большому сожалению, его здесь не знают. В Украине этот бой был бы более актуальным, но мы за талоны на бензин драться не будем. И распечатанные дипломы от Алины Шатерниковой на хлеб не намажешь.

Будут спонсоры, будут гонорары – можно провести бой в Украине с Денисом. Часть гонорара я даже готов отдать на благотворительность».

Ранее Редкач странно прокомментировал слова президента Украины.

Антон Кривенко
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Теги

Иван Редкач Денис Беринчик

Комментарии 1

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30 июня 2021г. 17:10
Клоун крашенный. Фсе, что мог- показал, катаясь по полу от удара в ливер.
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