«За талоны на бензин и распечатанный диплом драться не будем». Редкач назвал условия для боя против Беринчика

Иван Редкач / фото - Getty Images

Боксер полусредней весовой категории Иван Редкач (23-6-1, 18 КО) назвал свои условия для боя против легковеса Дениса Беринчика (15-0, 9 КО). Уроженец Шостки пожелал соотечественнику удачи в бою на голых кулаках против Артема Лобова 24 июля.

Я честно верю, что у него был бы успех в Америке. Он яркий. Здесь это любят, он делает шоу. А его маринуют на родине. Денег жалко или кто-то боится, что другие в тень уйдут. Беринчик – молодец.

Наш с ним бой был бы актуальным в Америке, если бы его здесь знали. Но, к большому сожалению, его здесь не знают. В Украине этот бой был бы более актуальным, но мы за талоны на бензин драться не будем. И распечатанные дипломы от Алины Шатерниковой на хлеб не намажешь.

Будут спонсоры, будут гонорары – можно провести бой в Украине с Денисом. Часть гонорара я даже готов отдать на благотворительность».