Красюк – о поражении Лопеса от Камбососа: «Резкие удары причиняют больше урона, чем резкие слова»
За все пояса легкого веса. Промоутер Джошуа назвал предпочтительный бой для Камбососа
Хирн уверен, что за Джорджем начнется охота
28 ноября 15:31
Джордж Камбосос / Фото: Getty Images
Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн в интервью iFL TV обсудил потенциальные предложения для новоявленного абсолютного чемпиона легкого веса Джорджа Камбососа (20-0, 10 KO):
Сейчас все хотят драться с Камбососом. Хэйни, Дэвис, Райан Гарсия. Все думают, что могут его победить. Но так думал и Лопес.
Надеюсь, что Джордж сразится с Девином. Неважно, где пройдет этот бой. Вегас или Сидней, мы открыты для любых предложений. Хэйни и Камбосос должны подраться, если Девин победит Диаса. Уверен, что Джордж хочет выиграть последний пояс.
Отметим, что Девин Хэйни (26-0, 15 KO) уже обратился к австралийцу с таким предложением.