Хаттон – о поединке Холифилд – Белфорт: «Это е****й стыд»
Зачем? Холифилд хочет провести третий бой с Майком Тайсоном
Эвандера не смутило фиаско в бою с Белфортом
13 сентября 22:59
Эвандер Холифилд и Майк Тайсон
Бывший чемпион мира в первом тяжелом и супертяжелом весах американец Эвандер Холифилд после поражения от Витора Белфорта продолжил говорить о третьем бое с Майком Тайсоном.
«Да, я все еще заинтересован в поединке с Майком Тайсоном».
Ранее в Triller рассказали, что Тайсон боится проводить третий бой с Холифилдом.
Напомним, Холифилд вернулся на ринг в возрасте 58 лет и проиграл техническим нокаутом в первом раунде бойцу MMA Белфорту.
Комментарии 5