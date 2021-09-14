Зачем? Холифилд хочет провести третий бой с Майком Тайсоном

Эвандера не смутило фиаско в бою с Белфортом





Эвандер Холифилд и Майк Тайсон

Бывший чемпион мира в первом тяжелом и супертяжелом весах американец Эвандер Холифилд после поражения от Витора Белфорта продолжил говорить о третьем бое с Майком Тайсоном.



«Да, я все еще заинтересован в поединке с Майком Тайсоном».

Ранее в Triller рассказали, что Тайсон боится проводить третий бой с Холифилдом.

Напомним, Холифилд вернулся на ринг в возрасте 58 лет и проиграл техническим нокаутом в первом раунде бойцу MMA Белфорту.