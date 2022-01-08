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Задержан менеджер Емельяненко. Его подозревают в изнасиловании и избиении
Азамат Бостанов попал в большой скандал
08 января 18:17
Фото: Fightnews.info
Менеджера известного российского бойца ММА Александра Емельяненко Азамата Бостанова задержали по подозрению в изнасиловании и избиении.
Сообщается, что в ночь на 6 января Бостанов проводил время со своей девушкой, которую позже доставили в больницу. Он заявила, что Бостанов избил ее, затем душил и изнасиловал.
Врачи диагностировали у девушки перелом ребра и повреждение грудной клетки, а также многочисленные синяки и ссадины.
Напомним, ранее в США задержали бывшего претендента на пояс чемпиона UFC.
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