Задержан менеджер Емельяненко. Его подозревают в изнасиловании и избиении

Азамат Бостанов попал в большой скандал

Фото: Fightnews.info

Менеджера известного российского бойца ММА Александра Емельяненко Азамата Бостанова задержали по подозрению в изнасиловании и избиении.

Сообщается, что в ночь на 6 января Бостанов проводил время со своей девушкой, которую позже доставили в больницу. Он заявила, что Бостанов избил ее, затем душил и изнасиловал.

Врачи диагностировали у девушки перелом ребра и повреждение грудной клетки, а также многочисленные синяки и ссадины.

Напомним, ранее в США задержали бывшего претендента на пояс чемпиона UFC.