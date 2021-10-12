Арум: «У Тейлора нет ни шанса против Кроуфорда, ни одного»
Заглянул за спину Портеру. Кроуфорд назвал имена желаемых соперником
Чемпион WBO не забыл упомянуть и Спенса
12 октября 22:07
Теренс Кроуфорд / Фото - 15rounds.comЧемпион мира по версии WBO в полусреднем дивизионе Теренс Кроуфорд (37-0, 28 КО) назвал список их желаемых оппонентов и вновь ответил на вопрос о долгожданном поединке с Эрролом Спенсом (27-0, 21 KO).
Цитирует Кроуфорда Boxingscene.com.
«Я уже говорил, что когда настаивал на этом поединке, он прошел мимо меня. Я сделал все, что мог, я старался его устроить. Я гнался за Спенсом, но он не хочет этого боя. Говорил, что хочет, но на самом деле нет. Если бы хотел, мы бы уже встретились».
«Есть другие бои. Йорденис Угас недавно победил Пакьяо, это крупный объединительный поединок. Есть Кит Турман, Джош Тейлор, Верджил Ортис — много боев, которые можно устроить. Мне даже не обязательно подниматься в 69 кг».
Напомним, свой следующий поединок Кроуфорд проведет 20 ноября против экс-чемпиона мира Шона Портера (31-3-1, 17 КО).
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