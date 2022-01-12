Хирн: «Победитель боя Джермалл Чарло – Андрейд сразится с Альваресом»
Зак Паркер: «Люди считают Андрейде угрозой, но я сам стал угрозой для него»
Британец уличил непобежденного американца в трусости
16:40
Зак Паркер / фото - boxingscene.com
Британский претендент во втором среднем весе Зак Паркер (22-0-0, 16 KO) заявил, что обладатель титула WBO на категорию ниже американец Деметриус Андрейд (31-0-0, 19 KO), подумывавший о переходе в новый дивизион, отказался от поединка с ним за звание обязательного претендента.
Паркера цитиурет портал ringtv.com:
«Люди считают его угрозой, но я сам стал угрозой для него. Не думаю, что ему понравилась идея нашего боя. Насколько я понимаю, он решил остаться в среднем весе.
Да, он чемпион мира в двух весовых категориях, непобежденный, но ему пришлось бы столкнуться с реально большим парнем. Все эти чуваки из 160 фунтов чувствуют нашу силу. Хотя это был бы отличный бой, и если бы он состоялся, то я был бы рад провести его в Британии».
WBO может обязать Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО) дать бой Заку Паркеру.
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