Зак Паркер: «Люди считают Андрейде угрозой, но я сам стал угрозой для него»

Зак Паркер / фото - boxingscene.com

Британский претендент во втором среднем весе Зак Паркер (22-0-0, 16 KO) заявил, что обладатель титула WBO на категорию ниже американец Деметриус Андрейд (31-0-0, 19 KO), подумывавший о переходе в новый дивизион, отказался от поединка с ним за звание обязательного претендента.

Паркера цитиурет портал ringtv.com:

Да, он чемпион мира в двух весовых категориях, непобежденный, но ему пришлось бы столкнуться с реально большим парнем. Все эти чуваки из 160 фунтов чувствуют нашу силу. Хотя это был бы отличный бой, и если бы он состоялся, то я был бы рад провести его в Британии».