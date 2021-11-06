Захареев и его соперник по финалу ЧМ по боксу прошли взвешивание (Фото)

Украинец сразится за звание лучшего боксера мира в категории до 71 кг

Фото: Ukrainian Boxing Federation Украинский боксер Юрий Захареев и россиянин Вадим Мусаев прошли процедуру официального взвешивания накануне финала чемпионата мира по боксу, который проходит в Белграде, Сербия. Оба боксера вложились в лимит весовой категории до 71 кг. Фото с церемонии взвешивания: Бой Захареев – Мусаев в прямом эфире покажет XSPORT. Начало трансляции – 19:00. Украинец и россиянин появляется на ринге четвертыми.

Сергей Остапенко